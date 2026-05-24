«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.93.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Суперфинал Кубка России, который вызывает большое внимание и большой ажиотаж. «Краснодар» дважды уже играл в финалах, но оба проиграл, причём в серии пенальти. Сейчас третий заход за Кубком. С учётом разочарования, которое постигло их в чемпионате, думаю, мотивация будет шикарная.

В целом то же самое касается и «Спартака», который не имел шансов бороться за титул в чемпионате, но хорошо выступил в Кубке. И Хуан Карлос Карседо может уже в первые полгода выиграть свой первый трофей со «Спартаком». Есть проблема у него, насколько понимаю, хоть и скрывается это отчаянно, но, видимо, не сыграет в этом матче Эсекьель Барко, а это лидер атак московской команды. Так что посмотрим, каким будет «Спартак».

У «Краснодара» обойма совершенно понятная, она достаточно короткая. Полагаю, мотивация действительно огромная. Нужно перечеркнуть вот эту неудачу с московским «Динамо» всё-таки первым в истории Кубком России для команды. «Спартак» Кубки различные выигрывал. Для него этот момент не настолько острый.

По игре, наверное, «Краснодар» выглядит чуть солиднее, но я бы не стал рисковать и ставить в основное время его победу. Мне кажется, что решать вопрос будет атака в этом матче. Бывают моменты, как мы знаем, и у тех, и у других, что защитники отвлекаются вдруг, следуют необъяснимые ошибки, возможно, мы это всё увидим в «Лужниках».

Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.93. Мне кажется, что условиям этого матча подобный вариант максимально отвечает», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».