«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на решающий матч Кубка России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 4.20.

«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. В первом тайме было тотальное преимущество «Спартака», но он закончился 1:1. Во втором «Краснодар» внёс изменения, был гол Жубала.

Я думаю, что «Спартак» сделал выводы, что у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это всё-таки «Лужники». «Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придётся терпеть.

Обе команды способны забить, но «Спартак» играет дома. Первый прогноз – победа «Спартака» и тотал больше 2.5. Второй прогноз – тотал больше 9.5 углового в матче. Обе команды атакующие и останавливаться не будут», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».