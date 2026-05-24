«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на решающий матч Кубка России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 4.20.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. В первом тайме было тотальное преимущество «Спартака», но он закончился 1:1. Во втором «Краснодар» внёс изменения, был гол Жубала.

Я думаю, что «Спартак» сделал выводы, что у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это всё-таки «Лужники». «Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придётся терпеть.

Обе команды способны забить, но «Спартак» играет дома. Первый прогноз – победа «Спартака» и тотал больше 2.5. Второй прогноз – тотал больше 9.5 углового в матче. Обе команды атакующие и останавливаться не будут», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

