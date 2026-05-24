«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Павла Яковлева на финал Кубка России в «Лужниках»

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

«Обе команды достойны победы в Кубке. «Краснодар» выдохся, борясь за чемпионство, он уступил «Зениту». Но сезон можно будет занести в актив, если команда выиграет Кубок.

«Спартак» демонстрирует хороший футбол. Очень много шумихи по поводу Барко, у которого заканчивается контракт в следующем году. Москвичи должны приложить максимум усилий, чтобы его сохранить.

Первый мой прогноз – гол в обоих таймах. Обе команды атакующие, показывают интересный футбол. Второй прогноз – индивидуальный тотал угловых «Спартака» во втором тайме больше 2.5. Думаю, что «Спартак» заберёт этот трофей, поставлю на это», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».