«Спартак» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на финальную игру Кубка России

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

«В недавно завершившемся чемпионате России команды заняли четвёртое и второе места. И те, и другие вряд ли рады своим результатам: «Краснодару» не удалось стать чемпионом, а «Спартаку» не хватило лишь одного очка, чтобы финишировать в призовой тройке. Что же касается очков, то москвичи набрали на 14 очков меньше. Так что и тем, и другим есть что доказывать в предстоящем Суперфинале Кубка России.

Матч пройдёт в Москве при огромном количестве болельщиков. Поэтому «Спартак» ждёт огромная поддержка. Только поможет ли это красно-белым — большой вопрос, всё же соперник очень силён. В 30 матчах Премьер-Лиги «Краснодар» забил 60 голов — в среднем по два мяча за игру — отличный показатель. Чемпион России, питерский «Зенит», такими показателями похвастаться не может.

Оба матча в чемпионате России остались за футболистами «Краснодара». В ноябре они выиграли дома, а в апреле — в Москве. Оба раза со счётом 2:1. Вообще, пять последних очных матчей между «Спартаком» и «Краснодаром» завершались на тотал больше 2.5. Есть предположение, что и в предстоящей игре мы увидим как минимум три гола. Так что моя ставка — тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».