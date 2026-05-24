«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

«Прогноз на такой матч давать непросто. «Спартак» с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка — это игра, где может произойти всё, игра на три результата. Уже говорил, что «Краснодар», скорее всего, оступится с «Динамо» и упустит чемпионство. В принципе, так и вышло, поэтому теперь вопрос, в каком состоянии команда подойдёт к этому финалу.

Здесь есть два варианта. Или «Краснодар» будет немного подавлен после такой концовки РПЛ, или, наоборот, выйдет ещё более злым и агрессивным. Такая злость всё равно остаётся, в кубковом финале она может сыграть свою роль. Команда хорошая, футболисты есть, а Кордоба — это человек, который из ничего может сделать момент.

Преимущество «Спартака» — это «Лужники». Для красно-белых это намоленное место, поддержка будет серьёзная. Пусть официально говорят про 70 тыс. зрителей, но понятно, что большая часть стадиона будет за «Спартак». В таких матчах это чувствуется и даёт перевес.

Думаю, основное время получится очень тяжёлым и равным. «Краснодар» точно не развалится, «Спартак» тоже будет играть на эмоциях и трибунах. Больше всего здесь вижу счёт где-то 1:1, а дальше уже без дополнительного времени — сразу серия пенальти. Там уже будет лотерея», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».