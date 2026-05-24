«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на финал Кубка России в Москве

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: итоговая победа «Краснодара» за 1.80.

«Спартак» неровно прошёл групповой этап Кубка России, но победа в заключительном туре позволила москвичам выйти с первого места в плей-офф Пути РПЛ. Там соперником стал «Локомотив». Спартаковцы одержали две победы, дома и в гостях, что позволило им выйти в следующий раунд. Там их ждало ещё одно дерби, но на сей раз старейшее — с «Динамо». Поражение 2:5 в первом матче почти не оставило шансов на успех, так и произошло. «Спартак» опустился в Путь регионов, где сначала в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит», а затем на своём поле выбил армейцев и вышел в Суперфинал Кубка России.

«Краснодар» в группе стартовал с поражения, но дальше набрал ход и заранее спокойно финишировал на первой строчке в своём квартете. В первом раунде плей-офф Пути РПЛ соперником команды Мурада Мусаева был «Оренбург»: не самый простой матч в гостях и лёгкая прогулка дома. Общий счёт 7:1 в пользу «быков», а дальше их ждали московские армейцы. В столице «Краснодар» играл плохо. Если бы не Агкацев, то могли напропускать очень много, но при этом всё же проиграли — 1:3. Спустя пару недель состоялся ответный матч, и там коллектив Мурада Мусаева прошёлся катком по армейцам, разгромив их 4:0 и выйдя в следующий раунд. Там «быки» встретились со столичным «Динамо», дважды команды сыграли 0:0, хотя моментов было очень много. Судьбу путёвки в решающий матч определила серия пенальти, в которой «Краснодар» был лучше.

Финал — это частенько матч, где нет явного фаворита, вот и здесь скорее так. Букмекеры чуть выше оценивают шансы «Краснодара», но это и не удивительно, команда Мурада Мусаева за последние три года собрала полный комплект медалей в чемпионате страны. «Спартак», как это с ним часто бывает — загадка. Москвичи могут выдать роскошный матч, а следом откровенно плохой, и это то, что их явно выделяет на фоне соперника. Краснодарцы — более целостная команда, да и Кубок России им никогда не покорялся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».