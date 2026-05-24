«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на финальную игру Кубка России

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на финальную игру Кубка России
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 2.00.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар», конечно, очень обидно упустил чемпионство. Понятно, что теперь акцент будет на финале Кубка: всё-таки хочется закончить сезон с трофеем. У «Спартака» ситуация похожая — даже в тройку не попали, хотя в последнем туре могли брать бронзу. Золото, серебро и бронза прошли мимо, поэтому Кубок для них тоже очень важен. Болельщики ждут трофей, и такой шанс упускать нельзя.

На мой взгляд, несмотря на то что «Краснодар» стал серебряным призёром, игра будет равной. Да, финал пройдёт в «Лужниках», но это всё равно Москва, почти домашняя атмосфера. У «Краснодара» может быть ощущение, что они играют на выезде. При этом мы все знаем: «быки» — команда играющая, которая любит атаковать. И «Спартак» всегда этим славился, тоже умеет и любит идти вперёд.

Думаю, моменты будут и у «Краснодара», и у «Спартака». Не вижу здесь сухого матча 0:0 — скорее всего, забьют обе команды. Финал, конечно, тяжело предсказать, потому что одна игра, один момент может всё решить. Мне кажется, в основное время победитель может и не определиться. Очень вероятно, что дело дойдёт до серии пенальти.

Чуть-чуть фаворитом можно назвать «Краснодар», но всё-таки я больше склоняюсь к «Спартаку». Думаю, они настроятся на этот матч, потому что это финал, потому что сезон нужно спасать трофеем и потому что своих болельщиков в Москве будет намного больше. В такой игре «Спартак» может дотянуть до пенальти и там забрать Кубок», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
