«Спартак» — «Краснодар»: коэффициенты букмекеров на Суперфинал Кубка России в Москве

24 мая состоится Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.68, в то время как победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.