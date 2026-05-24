«Торино» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Торино» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.70.

«Здесь всё достаточно понятно. «Ювентус» ещё борется за попадание в ЛЧ, а «Торино» уже по большому счёту ничего не решает. Да, это дерби, в Италии такие матчи просто так никто не отдаёт. Все хотят хлопнуть дверью и показать себя, особенно с таким соперником. Но мотивация у команд всё равно разная.

«Ювентус» сам себя поставил в тяжёлое положение. Проиграть дома «Фиорентине» 0:2 в предыдущем туре — это серьёзный удар. Такие поражения в концовке сезона сильно подкашивают, тем более когда команда борется за ЛЧ. Теперь уже нельзя рассуждать, красиво сыграли или нет. Надо выходить и добывать результат.

«Торино» дома будет цепляться: болельщики, дерби и принципиальный соперник — всё понятно. Но по классу «Ювентус» сильнее, по составу сильнее, по необходимости результата — тем более. Лёгкой прогулки для гостей не жду, «Торино» способен забить и создать проблемы. Но после такого поражения «Ювентус» обязан реагировать.

Команда такого уровня не может в решающий момент просто отпустить борьбу за ЛЧ. Именно за счёт характера и класса они должны переломить такой матч. Здесь надо терпеть, бороться и забирать своё, пусть даже через тяжёлые какие-нибудь 1:2. Может быть, смогут победить даже в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».