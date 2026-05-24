«Вильярреал» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТБ 1.5 за 3.10.

«Вот это интрига! В последнем матче сезона встречаются команды, которые ведут между собой борьбу за бронзовые медали. На данный момент «Атлетико» идёт третьим, а «Вильярреал» — четвёртым, при этом обе команды набрали по 69 очков с одинаковым количеством побед, ничьих и поражений. При этом даже разница мячей — одинаковая (+22).

«Атлетико» идёт третьим по результату очной встречи в первом круге. Мадридцы на своём поле оказались сильнее со счетом 2:0. Так что «Атлетико», чтобы остаться третьим, нужно не проиграть. На самом деле, в том, что в итоге случилось, футболисты «Вильярреала» должны винить сами себя — поражения в двух последних турах от «Севильи» (дома) и «Райо Вальекано» (в гостях) практически лишили команды бронзы. А вот «Атлетико» этой осечкой воспользовался сполна, взяв в двух последних турах максимальное количество очков, переиграв «Осасуну» (в гостях) и «Жирону» (дома).

Если говорить о статистике очных матчей, она на стороне «Атлетико». Мадридцы проиграли лишь однажды, при этом они четыре раза выиграли, а пять встреч завершилось вничью. Семь раз обе команды забивали. Думаю, нас ждёт результативная игра, уверен, что «Атлетико» не проиграет. Так что выбираю ставку Х2 и тотал больше 1.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».