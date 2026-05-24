«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.81.

«По большому счёту это последний тур, и здесь «Кристал Пэлас» с «Арсеналом» просто могут поиграть в футбол. «Кристал Пэлас» уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон, а «Арсенал» уже чемпион. Поэтому не думаю, что команды будут как-то сверхсильно напрягаться. У многих уже, наверное, чемоданное настроение.

Плюс у «Арсенала» впереди финал Лиги чемпионов, поэтому лидеров, конечно, будут беречь. Думаю, лондонцы точно сыграют не основным составом. По «Кристал Пэлас» не знаю, насколько у них длинная лавочка, но в любом случае могут выйти футболисты, которые меньше играли в чемпионате.

Если брать вторые составы, то у «Арсенала» лавочка, конечно, посерьёзнее. Да, они играют на выезде, и легко совсем не будет, но по мастерству футболисты «Арсенала» всё равно превосходят «Кристал Пэлас». Даже не основным составом они должны давать бой, создавать моменты и показывать, почему стали чемпионами.

Для «Арсенала» это ещё и возможность спокойно закончить чемпионский сезон на хорошей ноте. Думаю, они приедут без лишнего давления, но всё равно с желанием выиграть. За счёт класса и глубины состава «Арсенал» должен брать три очка», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».