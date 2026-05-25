«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Сыграл коэффициент 10.0

В матче Суперфинала Фонбет Кубка России московский «Спартак» победил «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу со счётом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты «Спартака».

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3.

