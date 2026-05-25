Чехия — Норвегия: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по хоккею

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Чехия — Норвегия.

«Чемпионат мира в год Олимпиады чаще всего получается богатым на сенсации. Если, конечно, на Олимпиаду поехали игроки НХЛ, как это случилось в данном году. В этот раз всё может сложиться так, что сборная Швеции вполне себе рискует при прочих равных остаться без плей-офф. И причиной тому норвежцы, которые обыграли сборную «трёх корон» в своём очном противостоянии. Вообще, норвежцы иногда восхищают всю хоккейную общественность своими выдержкой и упорством.

На этом чемпионате мира команда Петера Торесена удивительным образом обыграла не только Швецию, но и дошла до овертайма с Канадой, а также минимально уступила сборной Словакии. Чехи победили в четырёх матчах из пяти, умудрившись оступиться в овертайме со словенцами. Но Норвегия точно не предоставит лёгкую прогулку коллективу Радима Рулика. Это будет упорная встреча, где Чехия наверняка сможет одержать победу и даже забрать три очка. Но норвежцы без всяких сомнений будут где-то рядом с соперником по количеству заброшенных шайб.

Прогнозирую, что их будет не очень много с обеих сторон, так как и те и другие больше полагаются на единоборства и попытки забороть оппонента в яростной схватке. Поэтому много голов зрители в Швейцарии не увидят. Всё-таки норвежцы находятся в шаге от исторического достижения. Выкинуть Швецию из заветной восьмёрки команд-участниц плей-офф немногим доводилось», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».