Чехия — Норвегия: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026 25 мая

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Чехия — Норвегия.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Сборная Норвегии выдала два выдающихся матча подряд. Сначала она втащила в овертайм главного фаворита чемпионата мира Канаду, а затем обыграла в основное время команду Швеции (3:2).

Норвежцам осталось провести ещё две встречи на групповом этапе. Если они наберут в матчах с Чехией и Данией два очка, то гарантируют себе место в плей-офф.

Норвежцы играют очень осторожно. Четыре из пяти встреч этого ЧМ получились «низовыми».

Чехи привезли на турнир не самый сильный состав и периодически испытывают проблемы с креативом в атаке. У них такой же баланс «верховых» и «низовых» матчей на ЧМ, как и у норвежцев», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».