США — Венгрия: прогноз Николая Чегорского на игру чемпионата мира по хоккею

Ставка: победа США с форой (-4.5) за 1.85.

«Американцы накануне сенсационно проиграли команде Латвии (2:4) и резко ухудшили шансы на попадание в плей-офф. После пяти матчей у сборной США всего 5 очков и очень туманные перспективы.

Впереди два матча против Венгрии и Австрии. Австрийцы – прямые конкуренты в борьбе за кубковую четвёрку. Венгры решили задачу сохранения места в элите и две прошлые встречи со Швейцарией и Германией проиграли с общим счётом 2:15.

За последние три чемпионата мира США дважды встречались с Венгрией и оба раза разгромно побеждали (6:0 и 7:1).

Моя ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.85», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».