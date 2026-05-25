США — Венгрия: прогноз Романа Габдрафикова на игру хоккейного ЧМ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч США — Венгрия.

Ставка: победа США с форой (-4.5) за 1.82.

«Американцы сами загнали себя в ситуацию, где уже не до красивых историй. После осечки в прошлом матче им нужна максимально взрослая реакция: без раскачки, самоуверенности и режима «поиграем — само придёт». Потому что на таких турнирах один странный вечер часто тянет за собой нервяк на несколько дней — и дальше ты уже вынужден не просто выигрывать, а доказывать.

С Венгрией всё довольно прямолинейно. Это команда, которая в матчах против топов почти всегда упирается в одно: сколько продержится вратарь и сколько сил останется на третий период. Если США начнут лениво, будут кататься по периметру и пытаться разыграть до идеального — Венгрия проживёт старт, зацепится за счёт и превратит игру в неприятный матч до второго гола. Но если американцы включат то, что обязаны включать по статусу, — скорость, агрессию в зоне атаки, трафик на пятаке и постоянные добивания — тогда Венгрии будет очень тяжело удержаться.

Жду, что США сыграют максимально прагматично: быстро забрать темп, забить первыми и дальше не давать Венгрии почувствовать игру. Чем дольше держится близкий счёт, тем больше случайностей. Американцам это вообще не нужно. Их сценарий — ранний гол, второй на фоне давления, а потом уже добивать за счёт класса и скорости. С другой стороны, ЧМ — сложный турнир, в чём-то непредсказуемый. Особенно после Латвии, на победу которой против США давали жирный коэффициент. Так что верю, что американцы захотят исправиться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».