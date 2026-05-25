Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в борьбу вступает Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, в первом круге сыграет против перуанца Игнасио Бусе.

Букмекеры считают фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42. Шансы латиноамериканца оценили котировкой 2.85.

На то, что в матче будет минимум 4 сета, можно сделать ставку за 1.52. На тай-брейк в одной из партии предлагают коэффициент 1.85. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.92.

Ранее Рублёв и Бусе не встречались друг с другом. Перуанец на минувшей неделе выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге.