Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня на «Ролан Гаррос» в борьбу вступает Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, в первом круге сыграет против перуанца Игнасио Бусе.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:30 МСК
Игнасио Бусе
31
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Букмекеры считают фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42. Шансы латиноамериканца оценили котировкой 2.85.

На то, что в матче будет минимум 4 сета, можно сделать ставку за 1.52. На тай-брейк в одной из партии предлагают коэффициент 1.85. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.92.

Ранее Рублёв и Бусе не встречались друг с другом. Перуанец на минувшей неделе выиграл турнир ATP-500 в Гамбурге.

Материалы по теме
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: пять лет простоя не вычеркнуть
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: пять лет простоя не вычеркнуть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android