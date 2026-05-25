Букмекеры оценили шансы Дианы Шнайдер пройти первый круг «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в борьбу в женском одиночном разряде вступает Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, в первом круге сыграет против представительницы Мексики Ренаты Сарасуа.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Букмекеры считают явным фаворитом Шнайдер, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.13. Шансы мексиканки оценили котировкой 6.00.

На то, что в матче будет 3 сета, можно сделать ставку за 3.00. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 5.70. На сухую победу Шнайдер дают котировку 1.50.

Ранее соперницы не встречались друг с другом. Победительница матча в следующем круге сыграет с сильнейшей в противостоянии Ханьюй Го — Маккартни Кесслер.

