Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Требования к букмекерам и тотализаторам расширили из-за закона о самозапрете

Требования к букмекерам и тотализаторам расширили из-за закона о самозапрете
Комментарии

Правительство России расширило лицензионные требования к букмекерам и тотализаторам. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Изменения связаны с грядущим законом о самозапрете на участие в азартных играх, который вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Так, букмекеры и тотализаторы должны будут отказывать человеку, включённому в перечень лиц с самозапретом на участие в азартных играх, в доступе в игорное заведение, а также к личному кабинету на сайте. Если после включения человека в реестр самоограничения у него на балансе останутся нерассчитанные ставки на будущие события, букмекер должен будет отменить такие пари и вернуть деньги в течение пяти рабочих дней. При этом ставки на уже завершившиеся события будут рассчитаны в обычном порядке, в случае выигрыша клиент получит свои деньги.

Новые лицензионные требования повторяют отдельные положения закона о введении механизма самозапрета, который был подписан президентом РФ в декабре 2025 года.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android