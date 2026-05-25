Требования к букмекерам и тотализаторам расширили из-за закона о самозапрете

Правительство России расширило лицензионные требования к букмекерам и тотализаторам. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Изменения связаны с грядущим законом о самозапрете на участие в азартных играх, который вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Так, букмекеры и тотализаторы должны будут отказывать человеку, включённому в перечень лиц с самозапретом на участие в азартных играх, в доступе в игорное заведение, а также к личному кабинету на сайте. Если после включения человека в реестр самоограничения у него на балансе останутся нерассчитанные ставки на будущие события, букмекер должен будет отменить такие пари и вернуть деньги в течение пяти рабочих дней. При этом ставки на уже завершившиеся события будут рассчитаны в обычном порядке, в случае выигрыша клиент получит свои деньги.

Новые лицензионные требования повторяют отдельные положения закона о введении механизма самозапрета, который был подписан президентом РФ в декабре 2025 года.