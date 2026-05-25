Букмекер вернул клиентам фрибетами ставки на заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Скандально известный ирландский букмекер Paddy Power принял решение вернуть своим клиентам ставки на итоговый состав сборной Англии на ЧМ-2026 после объявления выбора Томаса Тухеля.

«Томас Тухель, видимо, выбрал 26 игроков с помощью Chat GPT, так что мы вернём все проигравшие одиночные ставки по линии «Игроки, которые попадут в сборную Англии»», — говорится в заявлении букмекерской компании.

Игроки, потерявшие деньги, получат фрибеты на сумму их ставок. Тухель удивил общественность своим выбором состава на предстоящий чемпионат мира по футболу. Он решил не вызывать Гарри Магуайра, Коула Палмера, Фила Фодена и ещё нескольких игроков, которые, по мнению общественности, точно должны были попасть в заявку.