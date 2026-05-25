«Сент-Этьен» — «Ницца»: ставки и коэффициенты на стыковой матч за право играть в Лиге 1

26 мая состоится первый переходный матч за право выступать в Лиге 1 «Сент-Этьен» — «Ницца». Игра пройдёт на стадионе «Жоффруа-Гишар», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Ответная встреча состоится 29 мая на «Альянц Ривьере». «Ницца» попала в стыки после 16-го места в Лиге 1, а «Сент-Этьен» дошёл до решающих матчей через плей-офф Лиги 2.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Сент-Этьен». Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 2.55. Ничья доступна в линии за 3.50. Победа «Ниццы» оценивается коэффициентом 2.85.

При этом аналитики ждут достаточно результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.