Венгрия — Латвия: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026 по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Венгрия — Латвия.

Ставка: победа Латвии с форой (-3) за 2.10.

«Сборная Венгрии выполнила главную для себя задачу на этот турнир — гарантировала себе место в элите и в последних матчах особо не напрягается. США, Швейцарии и Германии она проиграла с общим счётом 5:22.

Для Латвии победа в предстоящем матче станет путёвкой в плей-офф. Накануне латвийцы уверенно обыграли другого аутсайдера группы Великобританию со счётом 6:0. Думаю, что и здесь они одержат уверенную победу. Моя ставка — победа Латвии с форой (-3)», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».