США — Австрия: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026 26 мая

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч США — Австрия.

Ставка: тотал США больше 4.5 за 2.00.

«Сборная США очень плохо проводит чемпионат мира, но у неё остался последний шанс запрыгнуть в зону плей-офф. Для этого ей необходимо обыгрывать команду Австрии.

Австрийцы очень бодро начали турнир, одержав три победы подряд. Но как только пришла пора игр с серьёзными противниками, сборная Австрии стала терпеть болезненные поражения.

Сборным Швейцарии, Германии и Финляндии австрийцы проиграли с общим счётом 14:0. Считаю, что у американцев не возникнет проблем с тем, чтобы забросить команде Австрии минимум пять шайб.

Моя ставка: тотал США больше 4.5 с коэффициентом 2.00», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».