Чехия — Канада: прогноз Николая Чегорского на встречу ЧМ-2026 по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Чехия — Канада.

Ставка: победа Канады с форой (-2) за 1.90.

ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
«Сборная Чехии сильно осложнила себе жизнь поражением от команды Норвегии (1:4) в прошлом матче. Чехи лишились шансов на победу в группе и, скорее всего, займут в ней третье место. А оно гарантированно выведет уже в стартовом раунде плей-офф либо на Финляндию, либо на Швейцарию.

Канадцы особо не напрягаются по ходу группового этапа, но всех серьёзных соперников обыгрывают с солидной разницей. Шведов они победили со счётом 5:3, словаков — 5:1.

Думаю, что и чехов сборная Канады обыграет с разницей минимум в две шайбы.

Моя ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

