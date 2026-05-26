Швеция — Словакия: прогноз Владимира Гучека на матч чемпионата мира по хоккею

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швеция — Словакия.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.01.

«Решающая битва за выход из группы для обеих команд. Шведы откровенно проваливают данный чемпионат мира, рискуя не попасть в плей-офф. Словаки в последние годы не претендуют на большие достижения на крупных турнирах, однако в этом году команда, в которой есть представители и нашей родной КХЛ, уже пошумели на Олимпиаде, заняв четвёртое место на турнире в Италии.

Чемпионат мира после данного матча однозначно закончится для одного из коллективов. Для Швеции это будет считаться провалом, для словаков, наверное, уже, к сожалению, обыденностью. Однако шансов от этого у словацкой дружины меньше не становится, особенно учитывая форму шведов и их выступление на чемпионате мира. Так что, словаков раньше времени со счетов сбрасывать не стоит.

Прогнозирую, что в этой встрече Швеция и Словакия забросят немного шайб на двоих, так как уже все шутки закончились. Кому-то надо будет выйти в плей-офф, по составу это должны делать шведы, словаки имеют очевидно меньше шансов. Однако это обеспечит нам достаточно нервный матч, в котором до последнего многое не будет понятно. Такая напряжённость даст обратную связь в виде малого количества заброшенных шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».