Чехия — Канада: прогноз Романа Габдрафикова на игру группового раунда ЧМ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Чехия — Канада.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 2.13.

«Это тот самый матч группового этапа, где вроде бы можно сказать: «Ну, Канада и Канада». Но на самом деле есть нюанс. Чехи — команда, которая не любит играть в открытую и умеет превращать вечер топ-сборной в нервный. Они могут сидеть вторым номером, терпеть, цепляться за большинство и жить на реализации — и именно поэтому лезть в ставку на победу «кленовых» не так интересно.

Но при этом Канада на этом турнире выглядит как каток. Даже когда соперник держится, «кленовые» всё равно находят свои голы через скорость, глубину состава, бросок и качество в завершении. И что важно — они не расслабляются по ходу матчей: могут дожать в третьем периоде, наказать за одну ошибку на синей линии и забить рабочий момент с пятака. Плюс у них есть лидеры, которые такие игры любят — когда надо не красиво, а правильно.

Чехия, скорее всего, попытается сыграть по учебнику: плотная средняя зона, минимум подарков и ловля на контратаках. Но проблема в том, что с Канадой один-два провала по сменам — и ты уже горишь 0:2. А дальше, хочешь — не хочешь, приходится раскрываться. И вот в этот момент матч чаще всего превращается в качели с голами, даже если изначально никто не планировал перестрелку.

Жду, что Чехия будет держаться, кусаться и где-то свои шайбы найдёт — хотя бы через большинство или быстрый ответ. Но на дистанции 60 минут Канада всё равно должна забирать игру за счёт класса и объёма моментов. Поэтому мне нравится вариант, где берём связку победы фаворита и результативности», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».