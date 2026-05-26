«Вегас» — «Колорадо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

«Счёт в серии уже 3-0 в пользу «рыцарей». Первая игра в Вегасе получилась богатой на события. Во-первых, в состав «Колорадо» вернулся Макар, а в «Голден Найтс» — Стоун. Гости быстро открыли счёт и вели 3:0 к концу стартового отрезка. Одна из шайб была заброшена в меньшинстве. Даже при таком раскладе «рыцари» выглядели хладнокровно. «Колорадо» перебросал соперника 16:7 и просто капитализировал свои моменты. Хозяева ответили напором во втором периоде, сравняв счёт. Марк Стоун отличился в большинстве уже на 19-й секунде и придал своей команде уверенности, забросив первую шайбу для «Вегаса». «Рыцари» прибавили во втором отрезке во всех игровых моментах, включая 61% выигранных вбрасываний, 16:7 по силовым и гол в большинстве. Маккиннон принял бросок на себя и не смог завершить второй период.

В третьем отрезке команды стали играть агрессивнее. Несмотря на то что Маккиннон вернулся, полноценно кататься он не смог. Звёздный игрок «Эвеланш» собирался уйти обратно в раздевалку, но главный тренер отказал ему в такой возможности. Напряжённый Маккиннон остался на скамейке с одноклубниками. Но выглядел он таким же недовольным, как и на Олимпиаде, когда ему вручили плюшевую игрушку после поражения в финале. Такая ситуация, попавшая во внимание общественности, показывает шероховатости внутри организации: игрок хотел уйти, а тренер сказал ему остаться до конца матча на скамейке.

Соперники успели сыграть «4 на 4», а потом хозяева вышли вперёд — 4:3. Гости сделали пять бросков в третьем отрезке. Это большая регрессия после 17 и 12 в первых двух. За 1,5 минуты до конца Беднар снял вратаря, но это лишь привело к голу в пустые ворота «Колорадо». Таким образом, «Вегас» вернулся в игру с 0:3, победил 5:3 и записал в свой актив пятый успех подряд, включая предыдущую серию.

«Карточный домик» денверцев начал рассыпаться. У Макара и Маккиннона есть проблемы со здоровьем, а вратарскую линию команда так и не укрепила. Правда, сложно представить, что «лавины» вообще не дадут бой. У них есть лишь один шанс для того, чтобы вернуть серию в Денвер. Пять игр подряд с участием «лавин» на выезде пробили ТБ 5.5. В этот вечер все будут выкладываться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».