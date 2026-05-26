Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в борьбу вступает Даниил Медведев. Россиянин, посеянный под шестым номером, в первом круге сразится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Букмекеры считают явным фаворитом Медведева, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.02. Шансы австралийца оценили котировкой 13.00.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 3.10. На тай-брейк в одной из партии предлагают коэффициент 2.95. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.08.

Ранее соперники дважды играли друг с другом и обменялись победами. Обе эти встречи прошли в 2025 году на харде. В следующем круге победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Алексей Попырин — Захари Свайда.