«Вегас» — «Колорадо»: ставки и коэффициенты на четвёртый матч серии плей-офф НХЛ

27 мая состоится четвёртый матч финала Западной конференции НХЛ «Вегас» — «Колорадо». Игра пройдёт в Парадайсе на «T-Mobile Arena», стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск. После трёх встреч «Вегас» ведёт в серии 3-0.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Колорадо». Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Колорадо» оценивается коэффициентом 2.35. Овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.