«ПСЖ» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы в финале Лиги чемпионов

30 мая состоится финал Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Парижане защищают титул, а «Арсенал» сыграет во втором финале турнира в истории и впервые с 2006 года.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «ПСЖ». Сделать ставку на победу парижан в основное время предлагается с коэффициентом 2.30. Ничья доступна в линии за 3.40. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.40.

При этом аналитики не видят явного перекоса результативности. Тотал больше 2.5 гола доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 гола — за 1.94. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.68.