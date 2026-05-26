Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы в финале Лиги чемпионов
Комментарии

30 мая состоится финал Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Парижане защищают титул, а «Арсенал» сыграет во втором финале турнира в истории и впервые с 2006 года.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «ПСЖ». Сделать ставку на победу парижан в основное время предлагается с коэффициентом 2.30. Ничья доступна в линии за 3.40. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.40.

При этом аналитики не видят явного перекоса результативности. Тотал больше 2.5 гола доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 гола — за 1.94. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.68.

Материалы по теме
Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android