Названы шансы Мирры Андреевой выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Марина Бассольс-Рибера. Игра пройдёт в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», старт — не ранее 17:00 мск.

Андреева подходит к матчу восьмой ракеткой мира, Бассольс-Рибера — 175-й ракеткой мира и квалифаером.

Букмекеры считают явным фаворитом Андрееву. Сделать ставку на победу Мирры предлагается с коэффициентом 1.06. Победа Бассольс-Риберы оценивается коэффициентом 13.00.

При этом аналитики не ждут совсем уж короткого матча. Тотал больше 17.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 17.5 гейма — с коэффициентом 1.91.