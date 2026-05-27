Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги конференций

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги конференций
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Райо» по фолам с форой (-2.5) за 1.85.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнейшая игра и для тех, и для других. Это престиж, деньги и путёвка в Лигу Европы — всё на кону. И, конечно, это матч, к которому обе команды особенно готовились. У «Кристал Пэлас» явно не хватило сил на несколько фронтов в концовке сезона. В АПЛ у команды было семь матчей подряд без побед, как два вставных зуба в этой безвыигрышной серии торчали две победы над «Шахтёром». Было понятно, что ставка делается именно на Лигу конференций и возможность взять трофей.

Что касается «Райо Вальекано», команда, наоборот, достаточно уверенно провела концовку. Но этого всё равно не хватило, чтобы попасть в еврокубки через чемпионат Испании. При этом в последнем туре Ла Лиги было видно, что Иньиго Перес делает серьёзную ротацию — бережёт свежесть состава к финалу в Лейпциге. Поэтому очевидно: здесь и те, и другие будут биться изо всех сил. Но думаю, что увидим определённый дисбаланс по такому показателю, как фолы.

«Райо Вальекано» — одна из самых фолящих команд чемпионата Испании. Обратите внимание: в недавней встрече с «Хетафе» «Райо» победил по фолам 22:7. В последний раз соперник перебил «Райо» по фолам 23 апреля, это была игра с «Эспаньолом». С тех пор «Райо» стабильно фолил либо больше соперника, либо значительно больше. Например, в ответной игре со «Страсбургом» — 19:7. Во встрече с «Валенсией» — 29 фолов.

А «Кристал Пэлас», наоборот, команда «низовая». Последние пять матчей англичане регулярно фолили меньше соперника, причём часто это были «супернизовые» игры. С «Брентфордом», например, счёт по фолам был 7:5 в пользу «Брентфорда». С «Манчестер Сити» у «Пэлас» было семь нарушений, у «горожан» — 10.

Уверен, и в этой игре гораздо больше фолить будет «Райо». Судит Маурицио Мариани, арбитр скорее «низовой», его средний показатель — около 23 фолов. Я бы даже рассматривал «низ» по общему тоталу, но наличие «Райо» в финале предостерегает от такого прогноза — эта команда может в одиночку нафолить так, что любой «низ» будет опровергнут. Поэтому основной вариант — победа «Райо» по фолам с форой (—2.5)», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Альтернативный взгляд на финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»
Альтернативный взгляд на финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android