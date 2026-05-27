«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги конференций 27 мая

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 1.95.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл трофей — Кубок Англии. Это давало право английской команде сыграть в Лиге Европы, но у нее один владелец с французским «Лионом», а по правилам УЕФА два клуба одного владельца не могут играть в одном турнире. «Кристал Пэлас» понизили до Лиги Конференций, там они в шести матчах трижды победили и один раз сыграли вничью. Десять очков и десятое место отправили англичан в первый раунд плей-офф, а там соперником стал хорватский «Зриньски». Ничья в гостях и победа дома — этого хватило для прохода дальше. В 1/8 было тяжелое противостояние против АЕКа, судьбу которого решил гол в дополнительное время во второй игре. В четвертьфинале и полуфинале англичане проиграли лишь один из трёх матчей, да и то с минимальным счётом, поэтому особых проблем выход в финал не вызвал.

«Райо Вальекано» групповой этап Лиги Конференций провел даже лучше своего соперника по решающему матчу, по итогам шести игр мадридцы набрали 13 очков и с пятой строчки вышли напрямую в 1/8 финала турнира. Там соперником испанцев стал турецкий «Самсунспор». «Райо Вальекано» одержал победу в гостях 3:1, проиграл минимально дома и вышел в четвертьфинал. Там испанцы встретились с АЕКом и легко разгромили греков в Мадриде. Казалось, что вопрос с выходом в полуфинал решён. На деле же команда Марко Николича уже к 51-й минуте ответного матча сравняла счёт в противостоянии. «Райо Вальекано» смог собраться и забить один мяч, который и решил судьбу противостояния. В полуфинале испанцев ждали французы из «Страсбурга», которых мадридцы дважды обыграли с одинаковым счётом 1:0 и вышли в финал.

Обе команды — неискушённые еврокубковые бойцы. Англичане впервые в истории играют в Европе, а у испанцев был однажды опыт, но был он 25 лет назад, поэтому всерьез это воспринимать бессмысленно. Конечно, на бумаге состав «Кристал Пэлас» мощнее, да и конкуренция в АПЛ дает свои плоды. Учитывая, что у обеих команд нет опыта такого рода матчей, то выберу фаворита», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».