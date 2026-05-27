Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Дарьи Исаевой на финал Лиги конференций 27 мая

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Дарьи Исаевой на финал Лиги конференций 27 мая
Комментарии

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 1.98.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичане спокойно решили вопрос с сохранением места в АПЛ и переключили всё внимание на Лигу конференций. Даже после ухода Марка Гехи команда не развалилась, а под руководством Оливера Гласнера уверенно прошла турнирную дистанцию и добралась до финала. Для лондонцев это шанс завершить сезон с трофеем.

Испанцы тоже сделали ставку на еврокубок. В чемпионате страны команде долго не хватало реализации, хотя по игре мадридцы выглядели достойно. Их стиль остаётся одним из самых узнаваемых в Ла Лиге — высокий прессинг, интенсивность и смелая игра против любого соперника. Именно это помогло «Райо» дойти до решающего матча. По подбору игроков преимущество у «Кристал Пэлас», однако испанцы способны компенсировать это движением и давлением. Но всё-таки лондонцы выглядят фаворитами», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: кто проводит тренера победой?
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: кто проводит тренера победой?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android