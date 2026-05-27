«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: прогноз Дарьи Исаевой на финал Лиги конференций 27 мая

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 1.98.

«Англичане спокойно решили вопрос с сохранением места в АПЛ и переключили всё внимание на Лигу конференций. Даже после ухода Марка Гехи команда не развалилась, а под руководством Оливера Гласнера уверенно прошла турнирную дистанцию и добралась до финала. Для лондонцев это шанс завершить сезон с трофеем.

Испанцы тоже сделали ставку на еврокубок. В чемпионате страны команде долго не хватало реализации, хотя по игре мадридцы выглядели достойно. Их стиль остаётся одним из самых узнаваемых в Ла Лиге — высокий прессинг, интенсивность и смелая игра против любого соперника. Именно это помогло «Райо» дойти до решающего матча. По подбору игроков преимущество у «Кристал Пэлас», однако испанцы способны компенсировать это движением и давлением. Но всё-таки лондонцы выглядят фаворитами», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».