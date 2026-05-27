«Монреаль» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Монреаль» — «Каролина».

Ставка: победа «Монреаля» в матче за 2.19.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом матче на канадской территории команды перешли на закрытый хоккей. Наставника «Каролины» такая ситуация однозначно устраивает. Гости выложились на максимум на старте, перебросав «Канадиенс» 15:5 и показав неплохие показатели во всех деталях. «Монреаль» традиционно пропустил первым, а после первого отрезка отставал 1:2. Одна из проблем коллектива Мартена Сан-Луи — «Каролина» забрала контроль шайбы и была острее на точке вбрасывания.

Впервые за три матча «Монреаль» реализовал большинство. В третьем отрезке, казалось бы, хозяева повели в счёте, но гол Добсона отменили. Оба коллектива играли терпеливо, правда, зрелищность потерялась. По содержанию встреча была не яркой, но это стилистика Рода Бриндамора. «Канадиенс» полностью попались в сети гостей и уступили в овертайме 2:3.

Андрей Свечников стабилен в одном — он умеет исправлять свои ошибки и чередует их с результативностью: один матч удалился или «привёз», другой — забил. В третьей встрече его гол в овертайме всё решил. Учитывая маленькое количество голевых моментов, особенно в третьем отрезке (один бросок «Монреаля» на семь — «Каролины»), следующая игра должна стать повеселее.

С одной стороны, низкий тотал будет логичным. Два предыдущих победных для «ураганов» матча завершились одинаково — 3:2 в овертайме. С другой — если «Канадиенс» настроены бороться, то нужно больше давить в атаке. Им удалось это сделать в первой встрече (6:2), но такого разгрома Бриндамор больше не допустит. Формула на четвёртую игру проста: «Монреаль» дважды проиграл в овертайме, забросив лишь две в основное. Значит, нужно больше создавать и реализовать. Дадим шанс хозяевам на исправление ситуации», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

