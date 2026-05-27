«Монреаль» — «Каролина»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф НХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Монреаль» — «Каролина».

Ставка: победа «Монреаля» за 2.98.

«Эта серия пока выглядит как классическая история про два разных ресурса. «Монреаль» живёт эмоцией и рывками — может выдать огонь, как в первом матче, но затем дважды подряд проиграть в овертайме и оказаться в позиции, где каждое следующее «чуть-чуть не повезло» превращается в 1-3 по серии. И после последних двух ОТ у меня ощущение простое: «Канадиенс» надломлены именно психологически. Не по игре в целом, а по внутреннему состоянию — когда ты снова и снова почти держишь матч, но в дополнительное время тебя добивают.

При этом важный момент: «Монреаль» держится на вратаре. Добеш реально даёт шанс, даже когда «Каролина» валит объёмом. В третьей игре разница по броскам в створ была страшная, и это как раз то, что не спрячешь ни за какими красивыми словами: «ураганы» на дистанции матча просто создают больше. Отдельная деталь — Кузнецов. Да, он не на льду, но сам факт, что Женя приехал в Монреаль с семьёй, для Демидова (и вообще для этой истории) — сильный эмоциональный фон. Вопрос только в том, что эмоция сама по себе не забивает. Она либо помогает вытащить свой матч, либо превращается в ещё одну причину потом злиться на пустые штанги и «не залетело».

У «Каролины» мне нравится именно взрослость. Они не выглядят командой, которой нужно поймать кураж. У них есть системный прессинг, четыре звена, которые крутятся ровно, умение вытаскивать концовки. А ещё видно, как штаб Бриндамора поджал главную угрозу «Монреаля», их первое звено уже не получает столько свободы, как в стартовой игре. И в таких сериях это ломает тебе атакующий план быстрее всего.

Здравый смысл говорит мне, что «Каролина» снова будет давить объёмом и душить темпом: много бросков, шайбы в зоне, стыков — и «Монреаль» опять окажется в режиме «выстоять и укусить». Но при этом есть странная вера в «Хабс». Не просто так эта команда оказалась в финале конференции. Они умеют удивлять именно там, где вроде бы уже всё просчитано — а их голы в последнем матче как раз из этой серии: без лишней логики, но с ощущением «а вдруг?»

Овертайма здесь не жду. Не верю, что игра снова уедет в такую же системную мясорубку до последней секунды — слишком разные эмоции у команд после предыдущего матча. «Монреалю» нужно забирать момент здесь и сейчас, пока он чувствует, что может драться с фаворитом, а не выживать. Поэтому иду против правильной линии и беру хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».