Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой второй матч проведёт Карен Хачанов. Россиянин, посеянный под 15-м номером, сыграет против аргентинца Марко Трунгеллити.

Букмекеры считают фаворитом Хачанова, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.24. Шансы латиноамериканца оценили котировкой 4.10.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.65. На тай-брейк в одной из партии предлагают коэффициент 1.95. На победу россиянина с форой (—1.5) по сетам можно заключить пари за 1.61.

Ранее Хачанов и Трунгеллити встречались однажды, 10 лет назад выиграл россиянин. В третьем круге победитель встретится с победителем матча Федерико Чина — Йеспер Де Йонг.