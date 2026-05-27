Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Сегодня на «Ролан Гаррос» свой второй матч проведёт Карен Хачанов. Россиянин, посеянный под 15-м номером, сыграет против аргентинца Марко Трунгеллити.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:00 МСК
15
Карен Хачанов
81
Марко Трунгеллити
Букмекеры считают фаворитом Хачанова, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.24. Шансы латиноамериканца оценили котировкой 4.10.
На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.65. На тай-брейк в одной из партии предлагают коэффициент 1.95. На победу россиянина с форой (—1.5) по сетам можно заключить пари за 1.61.
Ранее Хачанов и Трунгеллити встречались однажды, 10 лет назад выиграл россиянин. В третьем круге победитель встретится с победителем матча Федерико Чина — Йеспер Де Йонг.
