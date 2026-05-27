Аналитики оценили шансы Андрея Рублёва пройти в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой второй матч сыграет Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, встретится с аргентинцем Камило Уго Карабельи.

Букмекеры считают фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26. Шансы латиноамериканца оценили котировкой 3.90.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.63. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.85. На победу россиянина с форой (—1.5) по сетам можно заключить пари за 1.63.

Рублёв и Уго Карабельи встречались однажды, тогда победу одержал россиянин. В третьем круге сильнейший в этом противостоянии сыграет с победителем матча Нуну Боржеш — Миомир Кецманович.