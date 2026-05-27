«ПСЖ» — «Арсенал»: кто фаворит финала Лиги чемпионов

30 мая состоится последний матч клубного сезона-2025/2026 — финал главного по статусу еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Арсенала» оценивают котировкой 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

На победу команды Луиса Энрике с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку за 1.70. Вероятность итогового успеха «канониров» оценили в 2.20.

Аналитики не уверены в высокой результативности финального матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.