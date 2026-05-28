Названы шансы сборной России по футболу в матче с Египтом

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч Египет — Россия. Игра пройдёт в Каире, Египет, на стадионе «Каир Интернейшнл», вмещающем 75 тыс. зрителей. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры отдают минимальное преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 2.63. Победа Египта оценивается коэффициентом 2.79. Ничейный исход можно найти в линии за 3.28.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.