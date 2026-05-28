Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Египет — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Египет — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Египет — Россия.

Ставка: обе забьют за 1.80.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная России собралась, чтобы сыграть три товарищеских матча. Первый товарищеский, контрольный матч пройдет в Каире против сборной Египта. Редко мы играем в последнее время в гостях. В гостях мы играем гораздо хуже, чем дома.

Что можно сказать про Египет? Это одна из ключевых сборных на африканском континенте. Мы играли с Египтом, как вы помните, во время чемпионата мира. Тогда они соблюдали пост, им было тяжеловато, Салах был не тот. В итоге сборная России выиграла в Петербурге со счётом 3:1.

Тогда ещё не было Мармуша, насколько я помню. Сейчас есть и Мармуш. Не знаю, будет ли играть Салах. В целом Египет готовится к чемпионату мира, который уже не за горами, и играет дома, в Каире, при своих болельщиках против сборной России. Последние матчи сборной России вызывали неоднозначную реакцию, потому что где-то было неплохо, а где-то — совсем удручающе.

Наша команда старается играть в прессинг, играть современно, лихо идти в атаку, но при этом в обороне допускает немало проблем. Плюс вратари не всегда выручают. В общем, интересно будет посмотреть на новичка Ибрагимова, если он в этом матче появится.

Я думаю, что хороший вариант на эту встречу — отметиться прогнозом «обе забьют» за 1,8. Сборная России сама любит атаковать и немало позволяет соперникам. Рассчитываю на результативную игру в столице Египта», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Верните 2018 год! Прогноз на матч Египет — Россия 28 мая 2026 года
Верните 2018 год! Прогноз на матч Египет — Россия 28 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android