Египет — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Египет — Россия.

«Сборная России собралась, чтобы сыграть три товарищеских матча. Первый товарищеский, контрольный матч пройдет в Каире против сборной Египта. Редко мы играем в последнее время в гостях. В гостях мы играем гораздо хуже, чем дома.

Что можно сказать про Египет? Это одна из ключевых сборных на африканском континенте. Мы играли с Египтом, как вы помните, во время чемпионата мира. Тогда они соблюдали пост, им было тяжеловато, Салах был не тот. В итоге сборная России выиграла в Петербурге со счётом 3:1.

Тогда ещё не было Мармуша, насколько я помню. Сейчас есть и Мармуш. Не знаю, будет ли играть Салах. В целом Египет готовится к чемпионату мира, который уже не за горами, и играет дома, в Каире, при своих болельщиках против сборной России. Последние матчи сборной России вызывали неоднозначную реакцию, потому что где-то было неплохо, а где-то — совсем удручающе.

Наша команда старается играть в прессинг, играть современно, лихо идти в атаку, но при этом в обороне допускает немало проблем. Плюс вратари не всегда выручают. В общем, интересно будет посмотреть на новичка Ибрагимова, если он в этом матче появится.

Я думаю, что хороший вариант на эту встречу — отметиться прогнозом «обе забьют» за 1,8. Сборная России сама любит атаковать и немало позволяет соперникам. Рассчитываю на результативную игру в столице Египта», — приводит слова Генича «РБ Спорт».