Египет — Россия: прогноз Дарьи Исаевой на товарищескую игру

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча пройдёт в Каире и начнётся в 21:00 мск.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.98.

«Для хозяев эта встреча станет частью подготовки к ЧМ-2026, а после неё тренерский штаб объявит окончательную заявку на турнир. Ожидается и появление Мохамеда Салаха, которому важно набрать кондиции после травмы.

Российским футболистам придётся непросто: матч пройдёт в жарком Каире, да ещё и в непривычно раннее время. Ожидаю, что это будет яркий матч, в котором увидим забитые мячи, как минимум три», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».