Египет — Россия: прогноз Александра Мостового на матч в Каире

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Египет — Россия.

Ставка: ничья за 3.30.

«Здесь ситуация понятная: одна команда будет играть на чемпионате мира, другая нет. Египет — для нас серьёзный соперник, но надо понимать, что это товарищеская игра. Они готовятся к ЧМ и прекрасно знают: любой риск или повреждение футболиста — это сразу минус перед главным турниром.

Поэтому не думаю, что Египет будет лететь вперёд и рубиться любой ценой. Они сыграют спокойно, с прицелом на чемпионат мира, без лишнего риска. А для России уже хорошо, что это одна из немногих товарищеских игр на выезде. Перелёт, другой климат и стадион, не свои болельщики — всё это футболисты должны почувствовать.

Я через это проходил и знаю, что значит готовиться к большому турниру. Перед ЧМ-2002 я как раз в такой товарищеской игре получил травму и пропустил чемпионат мира, хотя был одним из главных игроков сборной. Поэтому понимаю, почему египтяне будут осторожны и лишний раз не полезут в стык.

Для нас это хорошая проверка: наконец-то соперник приличного уровня и встреча не дома. Думаю, игра получится без безумного темпа, но полезная и показательная. Именно такие матчи сейчас и нужны, чтобы хоть что-то понять. Вижу здесь равную игру где-то со счётом 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».