Египет — Россия: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую встречу 28 мая

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Египет — Россия.

«Египет, в принципе — очень крепкая сборная. Понятно, что это товарищеский матч, поэтому ротация может быть и у них, и у нашей команды. Но в сборной всё равно не так важно, основной состав или второй: все выходят доказывать. Я давно не видел Египет, но по тому, что помню, это всегда была сбалансированная команда, хорошая в атаке, с сильной группой впереди.

Мы играем на выезде, легко точно не будет. Но думаю, что в плане борьбы, самоотдачи и движения сборная России не должна уступить. Египтяне дома будут активны, при своих болельщиках у них наверняка появится дополнительное преимущество. При этом и нам надо показывать зубы, не просто отбиваться, а самим искать свои моменты впереди.

Фаворита здесь я не вижу. Сборную России мы видели не так давно, понимаем, что играть она умеет. А по Египту всё-таки есть вопросы, потому что давно не наблюдал эту команду вживую. Но атакующий потенциал у них есть, и, мне кажется, свой гол они нам забьют. При этом и Россия должна отвечать, потому что в таких матчах важно не только результат удерживать, но и показывать игру.

Думаю, получится равная встреча с забитыми мячами. Может быть, у Египта будет небольшое преимущество за счёт домашнего поля, но прям явного фаворита нет. Поэтому здесь я бы взял боевую ничью — 1:1 или 2:2», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».