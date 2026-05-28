Канада — США: прогноз Романа Габдрафикова на матч ЧМ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Канада — США.

Ставка: победа США с форой (+2.5) за 1.70.

«Вот так нежданно-негаданно получили в четвертьфинале ЧМ дешёвый ремейк февральского финала Олимпиады в Италии, где американцы забрали золото в овертайме «три на три». И сейчас, спустя три месяца, одна из сборных точно останется без медалей уже на чемпионате мира. Для Канады такой вылет был бы очень неприятным ударом по сезону — особенно с учётом того, какой состав они собрали под Швейцарию.

По турниру Канада выглядит самой опасной командой, даже когда не играет на полную. Они могут провести неидеальный матч, но всё равно дожимают классом — где-то скоростью, где-то глубиной, а где-то спецбригадами. При этом важно, что канадцы на этом первенстве не всё превращали в разгром — были и матчи, где соперник держался, где всё решалось нюансами.

Американцы же в четвертьфинал зашли тяжело и нервно. Поражения были, причём болезненные, по общему качеству это не тот состав, который мы видели на Олимпиаде. Но в одном конкретном матче короткого турнира может случиться всё что угодно — один «горячий» вратарь, удачный отрезок или большинство — и фаворит уже начинает сомневаться.

Жду, что Канада будет контролировать игру и в итоге своё заберёт. Но не жду, что США развалятся. Скорее это история про то, что американцы попортят крови, зацепятся за счёт и будут держаться до последних 10 минут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».