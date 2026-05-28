Канада — США: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/4 финала ЧМ-2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Канада — США.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.66.

«Первая команда группы B против четвёртой из группы А. Шансы и силы этих соперников на данном турнире находятся на разных уровнях. Отличительная черта текущего чемпионата мира по хоккею — лимитированная доступность его просмотра. Если болельщики сборной Канады могут легко следить за всеми матчами, то у людей, проживающих в США, такой возможности нет. Игры буквально нужно выискивать на неизвестных платформах. Так что очередная североамериканская дуэль не получит большого внимания дома.

Сборная США отправила в Швейцарию совершенно простой состав, дав многим игрокам дебютировать на международном уровне. Мог ли защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Деклэн Карлайл с 44 играми и тремя очками в прошедшем сезоне НХЛ мечтать, что попадёт в национальную сборную?! Мэттью Ткачук присоединился к составу по ходу турнира и, естественно, пребывает в отличной форме для такого уровня. Олимпийский чемпион наколотил 4+3 в четырёх матчах. Если для большинства американцев это первенство станет хорошим опытом, у Ткачука более важные цели. Мэттью посягнул на место в списке «Тройного золотого клуба»: Кубок Стэнли, золото Олимпиады и золото ЧМ.

Но нужно быть реалистами — у данного состава США нет запаса, чтобы пройти сборную Канады. Американцы настолько слабы, что в основное время смогли обыграть только Великобританию (5:1), Венгрию (7:3) и Австрию (4:1). Плюс победа 4:3 по буллитам над Германией. Канадцы одержали семь побед кряду, но показали нервный матч с Норвегией (6:5 в ОТ). У капитана сборной Селебрини 5+6, у Кросби девять передач и у О’Райлли 5+2. Лучший бомбардир США Новак сидит на 22-м месте с 1+7. Пять передач были оформлены с Венгрией. Ещё один показатель, насколько эти составы находятся в разных весовых категориях.

Естественно, никто не отменял дерби, все будут кусаться. Соперники покажут свою «невероятную любовь» по отношению друг к другу в виде голов. Заброшенных шайб здесь должно быть предостаточно», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».