Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Финляндия — Чехия: прогноз Владимира Гучека на четвертьфинал хоккейного ЧМ-2026

Финляндия — Чехия: прогноз Владимира Гучека на четвертьфинал хоккейного ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Финляндия — Чехия.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финны и чехи откровенно привезли не самые сильные составы на проходящий чемпионат мира, однако не попасть в плей-офф турнира не смогли. Финляндия уступила в рамках группового этапа только один раз. И то, в матче за первое место с хозяевами швейцарцами, которые мчатся к первому титулу в своей истории. Финны продолжают быть одним из главных фаворитов чемпионата мира. Правда, те же швейцарцы и канадцы выглядят предпочтительнее в борьбе за золотые награды.

Чехи в своей группе заняли лишь третье место. И если пропуск Канады вперёд можно объяснить фактором статуса соперника и его мощной силы, то проигрыш позиции норвежцам пока как-то охарактеризовать, кроме как сенсацией, не получается. Сборная Чехии на данном чемпионате мира обладает скромным составом, в котором только один полноценный представитель НХЛ. Финны побогаче в этом плане, да и игра Суоми предпочтительнее.

Прогнозирую, что заброшенных шайб в этой встрече будет не очень большое количество, но пять голов на двоих команды сообразят. Всё же, вратарская линия чехов вызывает вопросы, в отличие от голкиперов Финляндии. Там вполне себе приличные вратари, которые зарекомендовали себя в том числе и на уровне НХЛ», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Канада, Швейцария или будет сенсация? Кто выиграет ЧМ-2026 по хоккею?
Рейтинг
Канада, Швейцария или будет сенсация? Кто выиграет ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android