Финляндия — Чехия: прогноз Владимира Гучека на четвертьфинал хоккейного ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Финляндия — Чехия.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

«Финны и чехи откровенно привезли не самые сильные составы на проходящий чемпионат мира, однако не попасть в плей-офф турнира не смогли. Финляндия уступила в рамках группового этапа только один раз. И то, в матче за первое место с хозяевами швейцарцами, которые мчатся к первому титулу в своей истории. Финны продолжают быть одним из главных фаворитов чемпионата мира. Правда, те же швейцарцы и канадцы выглядят предпочтительнее в борьбе за золотые награды.

Чехи в своей группе заняли лишь третье место. И если пропуск Канады вперёд можно объяснить фактором статуса соперника и его мощной силы, то проигрыш позиции норвежцам пока как-то охарактеризовать, кроме как сенсацией, не получается. Сборная Чехии на данном чемпионате мира обладает скромным составом, в котором только один полноценный представитель НХЛ. Финны побогаче в этом плане, да и игра Суоми предпочтительнее.

Прогнозирую, что заброшенных шайб в этой встрече будет не очень большое количество, но пять голов на двоих команды сообразят. Всё же, вратарская линия чехов вызывает вопросы, в отличие от голкиперов Финляндии. Там вполне себе приличные вратари, которые зарекомендовали себя в том числе и на уровне НХЛ», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».