Швейцария — Швеция: прогноз Владимира Гучека на игру 1/4 финала ЧМ-2026 по хоккею

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швейцария — Швеция.

Ставка: победа Швейцарии за 1.71.

«Для русскоязычных людей в этом матче будет много путаницы, так как названия двух стран крайне созвучны между собой. Интриг во встрече Швейцарии и Швеции предостаточно. Шведы удивительно плохо провели групповой турнир, и в последний день по ходу матча со Словакией даже оставались без матчей на вылет. Но вовремя собрались и забрали встречу, не дав случиться второй сенсации на данном чемпионате мира. Теперь шведы в статусе четвёртого коллектива своей группы идут в плей-офф.

А там хозяева турнира в этом году. Швейцарцы летят к своему первому титулу чемпионов мира, главный конкурент — сборная Канады. Но этот вывод напрашивается только по итогам группового этапа, а вот в плей-офф всё, по сути, начинается заново. Кто сейчас будет вспоминать невзрачное выступление шведов в семи стартовых встречах турнира, если они пройдут швейцарцев и протиснутся в полуфинал. Может ли такое произойти? Конечно, да. Насколько это вероятно? Не особо.

Всё-таки шведы поразительно слабо выглядят на этом турнире и особой силы из себя не представляют. Станет большим сюрпризом для всех, если команда «трёх корон» умудрится запрыгнуть в четвёрку коллективов этого чемпионата мира. А вот швейцарцы точно выйдут на предстоящий матч фаворитами. Они, скорее всего, и выиграют в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».