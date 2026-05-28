Норвегия — Латвия: прогноз Романа Габдрафикова на матч хоккейного чемпионата мира

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Норвегия — Латвия.

Ставка: победа Норвегии в матче за 1.90.

«Кто бы мог подумать, что Норвегия — Латвия будет четвертьфиналом с реальным билетом в полуфинал? Но вот мы здесь — и это как раз тот матч, где логика упирается в одно: у обеих команд на этом ЧМ уже были «свои вечера», и на один матч они способны устроить кому угодно проблемы.

Норвегия на групповом этапе показала, что она не просто кусается, а умеет держать темп, забивать и жить в весёлом хоккее. Там были игры, после которых стало понятно: если норвежцы ловят волну — они превращают матч в историю «давайте, попробуйте нас остановить». И в таком формате Латвии будет очень некомфортно, потому что латвийцы, как ни крути, любят, когда игра идёт через структуру и терпение, а не через карнавал.

У Латвии тоже хватало ярких вспышек на турнире — они умеют выдать матч, где всё летит, и соперник просто не понимает, что происходит. Но по ощущениям это команда, которой важно первым делом не провалиться в начале, не отдать темп и не начать спасаться уже по ходу встречи. А Норвегия как раз может создать такое давление эмоцией и движением.

Жду игру на три исхода по нерву, но с перевесом в сторону Норвегии по ощущению свежести и темпа. Это та встреча, где многое решит первый гол и то, кто быстрее заберёт контроль за ритмом. Если Норвегия откроет счёт — она сможет увести матч в свой сценарий», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».