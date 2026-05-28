Эксперты назвали фаворита хоккейного ЧМ-2026 перед стартом четвертьфиналов

Сегодня на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи 1/4 финала. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Главным фаворитом считают сборную Канады. Поставить на североамериканцев можно за 2.20. Следом идут хозяева чемпионата — Швейцария, на успех которых предлагают котировку 4.00. Эти команды пока не проигрывали на турнире.

На сборную Финляндии можно сделать ставку с коэффициентом 5.00, а на Швецию — за 12.00. Шансы чехов оценили в 15.00. Вероятность успеха сборной США — 20.00.

Аутсайдерами считают команды Норвегии и Латвии, которые сыграют между собой в четвертьфинале. На итоговую победу любой из этих сборных предлагают котировку 50.00.

В четвертьфинале Канада встретится с США, Швейцария — со Швецией, Финляндия сразится с Чехией, а Норвегия с Латвией.